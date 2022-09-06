МИД РФ: работа посольства России в Британии может оказаться под ударом

Работа посольства России в Британии может оказаться под ударом с избранием премьер-министром Лиз Трасс и на волне русофобии. об этом заявил РИА Новости сотрудник МИД РФ Сергей Беляев.

Дипломат не исключил, что в новых условиях под угрозой может оказаться дипломатическое присутствие РФ в Соединённом Королевстве и, как следствие, Британии — в России.