Работа посольства России в Британии может оказаться под ударом с избранием премьер-министром Лиз Трасс и на волне русофобии. об этом заявил РИА Новости сотрудник МИД РФ Сергей Беляев.
Дипломат не исключил, что в новых условиях под угрозой может оказаться дипломатическое присутствие РФ в Соединённом Королевстве и, как следствие, Британии — в России.
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