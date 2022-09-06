В МИД РФ напомнили Киеву о военном ответе Союзного государства на обстрелы

Принятая доктрина Союзного государства предполагает совместный ответ, если будет проявлена агрессия против России или Белоруссии, напомнил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Если Украина продолжит обстреливать Курскую и Белгородскую приграничные российские области, доктрина допускает применение в ответ военной силы, заявил он в интервью РИА Новости.

"Могу вас заверить, что российские и белорусские военные находятся в тесном контакте и при необходимости дадут отпор любой внешней агрессии", — отметил дипломат.