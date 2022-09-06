Принятая доктрина Союзного государства предполагает совместный ответ, если будет проявлена агрессия против России или Белоруссии, напомнил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
Если Украина продолжит обстреливать Курскую и Белгородскую приграничные российские области, доктрина допускает применение в ответ военной силы, заявил он в интервью РИА Новости.
"Могу вас заверить, что российские и белорусские военные находятся в тесном контакте и при необходимости дадут отпор любой внешней агрессии", — отметил дипломат.
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