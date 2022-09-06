Захарова: ЕС навязал Италии план по снижению зависимости от российского топлива

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила план Италии по снижению зависимости от российских энергетических ресурсов.

По её мнению, эту стратегию Риму навязал Евросоюз. Как отметила дипломат, Брюссель продолжает выполнять требования США. При этом она предупредила, что реализация плана по уменьшению зависимости Италии от топлива из РФ негативно скажется на благополучии жителей этой страны.

"Пандемия возвращается. Только теперь её творят политики. Но ситуация значительно хуже", — убеждена Захарова.

Она подчеркнула: итальянцев уже готовят к тому, что температура в их домах будет подниматься лишь до 18-19 градусов, а режим отопления сократится на несколько часов.

Итальянский народ, указала дипломат, оказался в плену бессмысленных решений США и Европейского союза. Захарова добавила, что Риму грозит "экономическое самоубийство" из-за Вашингтона и Брюсселя.