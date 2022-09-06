Киеву потребуется год, чтобы завершить поставки по "зерновому коридору"

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что киевским властям понадобится год, чтобы рассчитаться по всем заключённым контрактам, используя "зерновой коридор".

"На сегодняшний день мы собрали 26 миллионов тонн из ожидаемых 67. Чтобы экспортировать этот объем, нам необходим эффективный процесс отгрузки в течение года при поддержке всех сторон, участвующих в соглашении", — отметил украинский министр в интервью турецкому изданию Dünya.

Он уточнил, что на настоящий момент из украинских портов отгружено только 1,5 миллиона тонн зерна.