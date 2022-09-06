Турецкая делегация отправилась в Соединенные Штаты, чтобы договориться о поставках сжиженного природного газа в зимний период.
"Хотя угрозы поставкам газа из России в Турцию пока нет, проблемы, возникшие в прошлом году, также принимаются во внимание на случай чрезмерного увеличения потребления", — пишет турецкое издание Dünya.
По словам авторов материала, зимние холода и приток туристов могут увеличить потребление углеводородов в стране, а потому Анкара желает перестраховаться.
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