Dünya: Турция ведет тайные переговоры с США о закупке СПГ

Турецкая делегация отправилась в Соединенные Штаты, чтобы договориться о поставках сжиженного природного газа в зимний период.

"Хотя угрозы поставкам газа из России в Турцию пока нет, проблемы, возникшие в прошлом году, также принимаются во внимание на случай чрезмерного увеличения потребления", — пишет турецкое издание Dünya.

По словам авторов материала, зимние холода и приток туристов могут увеличить потребление углеводородов в стране, а потому Анкара желает перестраховаться.