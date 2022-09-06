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МИД РФ: Великобритания станет "вором", если решит конфисковать российские активы

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Если идея будущего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс воплотится в жизнь, и замороженные российские активы будут изъяты, Лондон превратится в ненадежного партнёра.

По словам британского МИД, власти Туманного Альбиона хотят конфисковать замороженные российские активы, чтобы передать их Украине.

"Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?" — отметил представитель МИД России Сергей Беляев в интервью РИА Новости.

По его словам, после реализации инициативы в Великобритании начнутся "социальные взрывы, массовые протесты и внутриполитическая нестабильность".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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