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Азаров: Украина рухнет через месяц после прекращения поддержки Запада

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Украина — паразитарное недогосударство, которое поддерживается на штыках и карательной системе. Оно рухнет сразу же, как только прекратится западная поддержка. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политик считает, что киевский режим не смог ни обеспечить жизнь граждан, ни подготовиться к военным действиям.

Военно-промышленный комплекс власти подготовить не смогли, а поставкой вооружений занимаются страны Запада. Украинская армия использует или советские запасы, или иностранное оружие, заметил экс-премьер в интервью "Украине.ру".

При этом государственный долг растёт, как снежный ком, объяснил он.

Собеседник издания выразил уверенность, что Украина перестала бы существовать через месяц после прекращения поступления западных кредитов.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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