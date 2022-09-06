Азаров: Украина рухнет через месяц после прекращения поддержки Запада

Украина — паразитарное недогосударство, которое поддерживается на штыках и карательной системе. Оно рухнет сразу же, как только прекратится западная поддержка. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политик считает, что киевский режим не смог ни обеспечить жизнь граждан, ни подготовиться к военным действиям.

Военно-промышленный комплекс власти подготовить не смогли, а поставкой вооружений занимаются страны Запада. Украинская армия использует или советские запасы, или иностранное оружие, заметил экс-премьер в интервью "Украине.ру".

При этом государственный долг растёт, как снежный ком, объяснил он.

Собеседник издания выразил уверенность, что Украина перестала бы существовать через месяц после прекращения поступления западных кредитов.