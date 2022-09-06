Минстрой РФ планирует привлекать в Россию строителей из КНДР

Минстрой России в настоящее время прорабатывает законодательную базу, чтобы позволить въезжать в РФ строителям из КНДР, которых отличает высокая производительность труда.

"Действительно, северокорейские строители очень хорошо работают. Но есть ряд специфических ограничений, связанных с резолюцией ООН", — отметил замглавы ведомства Никита Стасишин в интервью агентству ТАСС.

Сейчас межправительственная комиссия двух стран решает этот вопрос, и вскоре специалисты из Северной Кореи уже могут появиться на российских стройках.