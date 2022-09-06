Минстрой России в настоящее время прорабатывает законодательную базу, чтобы позволить въезжать в РФ строителям из КНДР, которых отличает высокая производительность труда.
"Действительно, северокорейские строители очень хорошо работают. Но есть ряд специфических ограничений, связанных с резолюцией ООН", — отметил замглавы ведомства Никита Стасишин в интервью агентству ТАСС.
Сейчас межправительственная комиссия двух стран решает этот вопрос, и вскоре специалисты из Северной Кореи уже могут появиться на российских стройках.
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