Греция не может сравниться с Турцией ни в экономической, ни в военной мощи, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
"Хочу еще раз напомнить Греции, которая в последнее время усилила свои притеснения и наглость по отношению к нашей стране: Греция не является равной нам в политическом, экономическом или военном отношениях", — передаёт слова турецкого лидера издания Anadolu.
Уже несколько недель греческие и турецкие власти обмениваются агрессивными заявлениями. Минобороны Турции обвинило Афины в нацеливании ракетных комплексов ЗРК С-300 на турецкие истребители, которые выполняли патрульную миссию.
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