Киев с 1 июля запретил россиянам въезжать страну без виз. В российском внешнеполитическом ведомстве сейчас обсуждаются ответные меры.
Возможность безвизового въезда на территории РФ для граждан Украины сохранится до 1 января 2023 года, рассказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко изданию РИА Новости.
"До 1 января 2023 года, когда окончательно прекратит действовать российско-украинское межправительственное соглашение о безвизовых поездках, граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз", — уточнил он.
В Министерстве опасаются, что поспешные решения негативно скажутся на рядовых украинцах, прежде всего беженцах.
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