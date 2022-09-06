Правительство Польши захлестнул шквал "отчаянных сообщений" из-за цен на газ

Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил, что на правительство страны обрушился шквал сообщений от граждан из-за стоимости топлива.

По его словам, сообщение о том, что газовый регулятор намерен поднять цены на 15 процентов, привело жителей Польши в отчаяние.

"Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов", — заявил экс-премьер Polsat News.

Он подчеркнул, что ситуация вышла из-под всякого контроля и даже за границы "воображения".