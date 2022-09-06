Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос: нужно ли вносить Россию в список стран-спонсоров терроризма.
В ходе брифинга американскому лидеру задали вопрос о том, что в мире постоянно обсуждают возможность присвоить России такой статус и спросили, хочет ли этого лично Байден.
"Нет", - заявил представителям СМИ глава Штатов.
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