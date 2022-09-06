Байден не хочет вносить Россию в список стран-террористов

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос: нужно ли вносить Россию в список стран-спонсоров терроризма.

В ходе брифинга американскому лидеру задали вопрос о том, что в мире постоянно обсуждают возможность присвоить России такой статус и спросили, хочет ли этого лично Байден.

"Нет", - заявил представителям СМИ глава Штатов.