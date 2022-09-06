Британское телешоу предложило зрителям поучаствовать в викторине, в рамках которой одним из призов является оплата счетов за энергию.
Согласно информации, участники должны были дозвониться в студию и попасть на нужный сектор.
При этом "счастливчики" получили оплату по счетам сразу на четыре месяца вперёд, пишет Independent.
Наряду с денежными призами и бытовой техникой, оплату счетов разместили в одном из секторов вращающегося барабана.
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