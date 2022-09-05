Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) наносят удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении.
Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации на Украине не останавливается даже ночью. Сообщается, что российские боевые самолёты и вертолёты армейской авиации в небе Херсонщины наносят удары по позициям ВСУ. Корреспонденты "Русской Весны" утверждают, что ракеты также летят к целям с Белгородчины, а под Харьковом гремят взрывы.
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Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.