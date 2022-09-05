В Белоруссии перед судом предстали планировавшие госпереворот заговорщики

Минский областной суд озвучил приговоры пяти фигурантам уголовного дела о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии, сообщает EADaily.

Перед судом предстали публицист Александр Федут, лидер Партии "БНФ" Григорий Костусев, американский адвокат Юрий Зенкович, юрист Ольга Голубович и активист Денис Кравчук. Зенкович получил 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Федут и Костусев — по 10 лет. Голубович и Кравчука суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правоохранители задержали злоумышленников, которые планировали организовать покушение на него и его семью. Заговорщики хотели не только физически устранить белорусского лидера, но и захватить власть в стране насильственным путём. По словам Лукашенко, в заговоре участвовали американские спецслужбы.