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В Белоруссии перед судом предстали планировавшие госпереворот заговорщики

Мир

Минский областной суд озвучил приговоры пяти фигурантам уголовного дела о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии, сообщает EADaily.

В Белоруссии перед судом предстали планировавшие госпереворот заговорщики

Перед судом предстали публицист Александр Федут, лидер Партии "БНФ" Григорий Костусев, американский адвокат Юрий Зенкович, юрист Ольга Голубович и активист Денис Кравчук. Зенкович получил 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Федут и Костусев — по 10 лет. Голубович и Кравчука суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правоохранители задержали злоумышленников, которые планировали организовать покушение на него и его семью. Заговорщики хотели не только физически устранить белорусского лидера, но и захватить власть в стране насильственным путём. По словам Лукашенко, в заговоре участвовали американские спецслужбы.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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