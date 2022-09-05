Soha: перед отключением "Северного потока" США не поставляют больше СПГ в ЕС

Аналитики вьетнамского издания Soha заявили, что США не поставляют больше СПГ в ЕС перед отключением "Северного потока".

Страны Европы ввели против России санкции и решили стать независимыми от российских энергоносителей. Они надеялись, что их союзник США значительно нарастит экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Однако, ссылаясь на данные Refinitiv Eikon авторы Soha пишут, что поставки СПГ в августе практически не изменились, а РФ уже остановила газопровод "Северный поток — 1".

"США экспортировали 6,25 млн тонн СПГ в прошлом месяце, что немного больше, чем июльские 6,16 млн тонн. Это число не такое большое, как можно было бы ожидать, особенно с учётом того, что Россия постоянно сокращает прокачку, даже закрывая "СП-1”", — сказано в публикации.

Основной причиной называют взрыв на американском СПГ-заводе Freeport LNG в Техасе. Утверждается, что именно из-за этого США не удовлетворили запросы ЕС, а также это вызвало подорожание топлива на мировых рынках. По предварительным данным, Freeport LNG вернётся к работе только в ноябре.