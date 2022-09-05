Ветеран американского спецназа по имени Эрик, который сейчас тренирует украинских военных, заявил в беседе с изданием Newsweek, что попытки ВСУ вытеснить армию России из Херсонской области обернутся большими потерями для Украины.
"Херсонский натиск Украины будет очень кровавым", — убеждён военный специалист с 26-летним стажем.
По его мнению, контрнаступление украинской армии на херсонском направлении обернётся большими потерями для Вооружённых сил Украины, солдаты которых привыкли обороняться и не имеют опыта участия в крупных наступательных операциях.
"Жертв будет много, независимо от уровня вашей подготовки", — так Эрик оценил возможные бои за Херсон.
Военный эксперт предупредил, что в гуще городских боёв трудно обеспечить военных хорошей связью и снабжением, и предполагаемые проблемы нужно умножать на три. Ветеран спецназа США добавил, что ВСУ уже потеряли много бойцов при контрнаступлении, однако Киев никак не прокомментировал свои потери под Херсоном.
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