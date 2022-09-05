Юрин: при премьерстве Трасс отношения России и Великобритании не ухудшатся

Научный сотрудник в университете Оксфорда Олег Юрин в интервью Pravda.Ru рассказал, каким может быть внешнеполитический курс нового лидера Великобритании Лиз Трасс.

"Она достигнет той позиции, которую мечтала когда-то иметь. Ей льстит популярность за рубежом, которая похожа на славу премьера Британии Маргарет Тэтчер. Трасс может где-то показать свои стальные кулаки", — сказал специалист.

Однако, по его мнению, новый руководитель правительства хочет развивать русофобские тенденции либо на уровне предшественника Бориса Джонсона, либо даже ещё ниже. Эксперт отметил, что граждане Великобритании негативно относятся к антироссийским санкциям, из-за которых растёт инфляция.

"Оппонент нового премьера Риши Сунак указал на необходимость восстановить доверие нации к правительству. Вот с таким багажом политик приходит к премьерству", — заключил Юрин.

Ранее журналисты Sky News рассказали о победе британского министра в выборах главы правительства королевства. По данным СМИ, Трасс получила полномочия лидера консервативной партии.