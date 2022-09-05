Шмыгаль: Киев надеется, что вопрос с его членством в ЕС решится до конца года

Украинский премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что Киев может начать обсуждение членства в ЕС до конца текущего года.

Шмыгаль отметил, что украинской стороной к настоящему моменту выполнено 65 процентов условий, которые были выдвинуты Украине при предоставлении статуса кандидата в ЕС.

"При выполнении этих семи условий, при параллельном выполнении соглашения об ассоциации мы имеем амбицию до конца этого года — в начале следующего войти в следующий этап наших отношений, именно на переговорные процедуры, которые предшествуют предоставлению статуса члена ЕС", — проинформировал Шмыгаль на пресс-конференции в Брюсселе.

Заявка Украины на вступление в ЕС была подписана президентом страны Владимиром Зеленским 28 февраля. 23 июня Украина и Молдавия получили статус государств-кандидатов на членство в ЕС на саммите в Брюсселе. Им был озвучен ряд условий, выполнив которые они могут претендовать на вступление в организацию.