Global Times: ЕС столкнулся только с "верхушкой айсберга" экономической войны

Обозреватель издания Global Times Джеймс Смит заявил, что ЕС столкнулся только с "верхушкой айсберга" экономической войны с РФ.

С начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине Европа ввела множество антироссийских санкций, чтобы ослабить российскую экономику. Однако на дела санкции сработали против них. Смит пишет, что из-за поддержки Украины и экономической войны против РФ в Европе начался астрономический рост цен на энергоносители. В связи с этим в ЕС начались протесты.

"Они говорят о снижении энергетической зависимости от Москвы как о быстром и безболезненном процессе и неоднократно клялись "искалечить военную машину Путина”, решив, несмотря ни на что, вернуть Украине "европейский путь”. Но всё пошло не по плану", — пишет Смит.

Автор Global Times отметил, что Москва далека от того краха, о котором говорили европейские политики. Более того, Смит отмечает рекордные доходы РФ от экспорта энергоносителей.

"Что ещё хуже, зима близко, а это означает, что спрос и затраты будут только расти", — предупреждает журналист.

Смит рассказывает о первых крупных протестах граждан в Праге. По его словам, на улицу вышло около 70 тысяч человек, которые потребовали отставки правительства и прекращения поддержки Украины. Левая партия Германии также призывает граждан выйти на митинги. По мнению Смита, европейцы начали осознавать не только всю плачевность текущей ситуации, но также и поняли, кто виновен в этом. Смит уверен, что эти недовольства — только верхушка айсберга, и вскоре бунты пройдут во всей Европе.