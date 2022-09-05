The Economist: США нужно бояться не Китай, а Индию

Для Запада главной угрозой является не Китай, а союзник США Индия, сообщил политолог Иэн Бреммер в статье для The Economist.

Автор усомнился в возможности холодной войны между США и Китаем, поскольку эти страны слишком зависят друг от друга экономически. Вашингтону следует опасаться не КНР, а Индию, откуда в ближайшие десятилетия могут хлынуть миллионы мигрантов и беженцев, считает Бреммер. Развивающиеся страны Юга уже столкнулись с экономическими проблемами, которые могут перерасти в долговой кризис. Ситуацию может усугубить глобальное потепление, от которого сильнее всего пострадают страны Африки и Ближнего Востока.

Если США перестанут финансово помогать Афганистану, Йемену и другим проблемным странам Азии, то бедные государства могут объединиться, чтобы потребовать помощи. В условиях кризиса мигранты начнут бежать на Запад. В этой ситуации Индия станет лидером глобального Юга, добавил автор материала.