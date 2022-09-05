Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американцы не заинтересованы в полном разрыве отношений с Россией.
По мнению Антонова, если судить по заявлениям администрации Белого дома, то они не намерены полностью разрывать дипломатические отношения с Москвой. Так, например, госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон хочет иметь двухстороннюю связь с РФ.
В интервью "Российской газете" Антонов отметил, что, несмотря на это, конгрессмены "продолжают соревноваться в нагнетании русофобской истерии".
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