Посол РФ: США не заинтересованы в полном разрыве отношений с Россией

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американцы не заинтересованы в полном разрыве отношений с Россией.

По мнению Антонова, если судить по заявлениям администрации Белого дома, то они не намерены полностью разрывать дипломатические отношения с Москвой. Так, например, госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон хочет иметь двухстороннюю связь с РФ.

В интервью "Российской газете" Антонов отметил, что, несмотря на это, конгрессмены "продолжают соревноваться в нагнетании русофобской истерии".