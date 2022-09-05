Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли школу и жилые дома в Каменке-Днепровской.
В Каменке-Днепровской Запорожской области артиллерия ВСУ обстреляла детский сад, школу, храм и жилые дома, сообщают РИА Новости. В нескольких районах города отключён свет из-за повреждения трансформатора и линии электропередач.
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