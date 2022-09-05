Слуцкий: Трасс продолжит политику "русофобия до последнего украинца"

Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий предположил, с какими трудностями придётся столкнуться британцам после избрания Лиз Трасс новым премьером страны.

Слуцкий напомнил, что в ходе предвыборной гонки Трасс обещала продолжать активно поддерживать Киев и снабжать его оружием. Также новый премьер-министр Британии подчёркивала, что украинский конфликт не должен закончиться за столом переговоров с Россией.

Парламентарий уверен, что Трасс будет и дальше активно проводить жёсткую русофобскую политику, характерную для всех лондонских государственных деятелей. При этом очевидно, что растущие внутренние проблемы своей собственной у Трасс явно не в приоритете, заметил парламентарий.

"Русофобия до "последнего украинца" — очевидно, это то, что будет и в дальнейшем характеризовать стиль и политику британского кабинета. Здесь полная преемственность обеспечена… Свои граждане, по-видимому, у Лиз Трасс (как и ее недавней визави главы МИД ФРГ Бербок) не на первом месте. Новому премьеру, скорее всего, придётся им сказать "тушите свет". Счета за электричество и отопление продолжают пробивать потолок в Соединённом Королевстве. И виноваты здесь не Россия и ее президент, а бездумная санкционная политика Даунинг-стрит", — поразмышлял Слуцкий в своём Telegram-канале.