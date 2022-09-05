Вице-спикер Совфеда Константин Косачев оценил избрание главы МИД Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Косачев отметил, что никаких иллюзий по поводу российского курса нового премьера Москва не испытывает.
«Тот случай, когда нам от этого, как говорится, ни жарко, ни холодно», - иронично написал вице-спикер в своём Telegram-канале.
Косачев объяснил, что оба финалиста премьерской гонки изначально имели одинаково русофобский взгляд на политику в отношении России.
«Хотя, конечно же, экс-министр финансов Риши Сунак во главе правительства исповедовал бы обязательную для нынешних британских политиков русофобию без того фанатизма, который заметен у нынешней победительницы.
"Мы уже не можем убрать ногу с педали газа", сказала как-то Трасс о противостоянии России. Так что нам вполне можно ожидать политики "без тормозов"», - пояснил парламентарий.
Косачев напомнил, что Трасс обещала вплотную заняться энергетическим кризисом и что-то сделать с высокими ценами на электроэнергию. Однако пока лондонские политики никак не связывают высокие цены на газ и антироссийскую политику, отметил вице-спикер.
«В вопросах энергетики и иных насущных внутренних тем пока не заметно, чтобы у нового премьера имелось достаточно железных аргументов для населения», - заключил Косачев.
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