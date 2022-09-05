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Косачев об избрании Лиз Трасс премьером: "Нам от этого ни жарко, ни холодно"

Мир

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев оценил избрание главы МИД Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании

Косачев об избрании Лиз Трасс премьером: "Нам от этого ни жарко, ни холодно"

Косачев отметил, что никаких иллюзий по поводу российского курса нового премьера Москва не испытывает.

«Тот случай, когда нам от этого, как говорится, ни жарко, ни холодно», - иронично написал вице-спикер в своём Telegram-канале.

Косачев объяснил, что оба финалиста премьерской гонки изначально имели одинаково русофобский взгляд на политику в отношении России.

«Хотя, конечно же, экс-министр финансов Риши Сунак во главе правительства исповедовал бы обязательную для нынешних британских политиков русофобию без того фанатизма, который заметен у нынешней победительницы.

"Мы уже не можем убрать ногу с педали газа", сказала как-то Трасс о противостоянии России. Так что нам вполне можно ожидать политики "без тормозов"», - пояснил парламентарий.

Косачев напомнил, что Трасс обещала вплотную заняться энергетическим кризисом и что-то сделать с высокими ценами на электроэнергию. Однако пока лондонские политики никак не связывают высокие цены на газ и антироссийскую политику, отметил вице-спикер.

«В вопросах энергетики и иных насущных внутренних тем пока не заметно, чтобы у нового премьера имелось достаточно железных аргументов для населения», - заключил Косачев.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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