Боевики ВСУ в ходе "успешного контротступления" на Херсон потеряли много техники

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе "успешного контротступления" на Херсон потеряли много техники.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Сообщается, что украинские бойцы потеряли много техники, отступая от Херсон. Корреспонденты "Русской Весны" публикуют фото уничтоженного британского бронеавтомобиля Husky TSV и сожжённой бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2.