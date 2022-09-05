Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе "успешного контротступления" на Херсон потеряли много техники.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Сообщается, что украинские бойцы потеряли много техники, отступая от Херсон. Корреспонденты "Русской Весны" публикуют фото уничтоженного британского бронеавтомобиля Husky TSV и сожжённой бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2.
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