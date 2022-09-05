Пленных ВСУшников в Харьковской области, отказавшихся воевать, отпустили домой

В Харьковской области тем украинским солдатам, которые были ранее взяты в плен ВС РФ, ДНР и ЛНР, но не стали воевать после 24 февраля, было разрешено вернуться домой. Об этом сообщает РИА Новости.

Сами бывшие украинские военнопленные рассказали, что им разрешают уехать обратно к семьям на двух условиях: они возвращаются на освобождённые территории и не воевали на стороне Киева после начала спецоперации. Также отпущенные военнослужащие временно будут невыездными.

Бывших военных проверяют, после чего дают разрешение вернуться домой. По возвращении им предстоит отметиться в местной администрации. Таким образом, в родные места вернулись трое украинских военных, служивших по контракту.

"Подумайте о своих семьях, подумайте о своих родных. Подумайте головой, что вы на самом деле делаете. Сдавайтесь, и будет все нормально. Не надо находиться с теми преступниками, с которыми вы служите", — сказал РИА Новости один из отпущенных домой ВСУшников, Виталий Захаров, обращаясь к бывшим сослуживцам.