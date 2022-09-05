Лиз Трасс получила наименьшее большинство с введения новой системы выборов

Лиз Трасс получила наименьшее большинство голосов с введения новой системы выборов, сообщает телеканал Sky News.

По словам журналистов, с момента введения новой системы выборов в Британии в 1998 году Трасс получила наименьшее большинство голосов. По их словам, обычно кандидаты побеждали с перевесом не менее 60%. На этих выборах Лиз Трасс набрала 57,4% голосов, а экс-глава минфина Риши Сунак - 42,6%.