Стремоусов: проезд по Антоновскому мосту сейчас невозможен

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о состоянии Антоновского моста в Херсоне.

По словам Стремоусова, из-за регулярных ударов, наносимых украинской армией, мост хоть и стоит, но находится в аварийном состоянии. Конструкция вся в дырах и выбоинах из-за обстрелов, и проехать по ней сейчас не представляется возможным.

"Мост и был закрыт, проезд по нему сейчас невозможен. Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать", — рассказал Стремоусов на телеканале "Россия 1".

Как отметил замглавы ВГА, сейчас украинские военные бьют по баржам, перевозящим гражданское население через Днепр, а также по другим гражданским объектам Херсонской области.

Антоновский мост постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, преимущественно удары по нему наносятся из РСЗО HIMARS.