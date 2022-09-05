Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о состоянии Антоновского моста в Херсоне.
По словам Стремоусова, из-за регулярных ударов, наносимых украинской армией, мост хоть и стоит, но находится в аварийном состоянии. Конструкция вся в дырах и выбоинах из-за обстрелов, и проехать по ней сейчас не представляется возможным.
"Мост и был закрыт, проезд по нему сейчас невозможен. Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать", — рассказал Стремоусов на телеканале "Россия 1".
Как отметил замглавы ВГА, сейчас украинские военные бьют по баржам, перевозящим гражданское население через Днепр, а также по другим гражданским объектам Херсонской области.
Антоновский мост постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, преимущественно удары по нему наносятся из РСЗО HIMARS.
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