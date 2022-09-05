Польские дальнобойщики блокировали пункт пропуска через украинскую границу в рамках акции протеста.
Радиостанция RMF FM сообщает, что дальнобойщики перекрыли дорогу перед пересечением польско-украинской границы и пропускают лишь две машины в час. Водители требуют, чтобы украинские автомобили проезжали по отдельной полосе, ускорить фитосанитарный и ветеринарный контроль, а также восстановить систему разрешений для украинских перевозчиков.
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