Депутаты парламента Киргизии отказались слушать доклад на русском языке

Депутаты парламента Киргизии на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию отказались слушать доклад на русском языке.

Речь шла о проекте поправок в Кодекс о неналоговых доходах, сообщает издание 24. kg.

Однако глава комитета Аманкан Кенжебаев заявил, что ранее "мы решили слушать" доклады только на киргизском языке, таким образом способствуя его развитию.

Ему возразил депутат Жаныбек Кыдыкбаев, который аргументировал свою точку зрения тем, что доклад касается изменений в Кодексе о неналоговых доходах, а среди налогоплательщиков есть русскоговорящие.

Он предложил выслушать доклад на русском языке, "раз пришли" (подразумевая себя и своих коллег по комитету). А к следующему заседанию докладчики должны будут подготовить выступление уже на киргизском языке, отметил депутат.

Однако остальные участники заседания его предложение не поддержали. Депутат Алишер Козуев заявил, что выступления участников комитета слушает вся республика. И среди слушателей 80 процентов говорят на киргизском, а десять процентов, "возможно, говорят на русском". И потому надо уважать большинство, подчеркнул депутат.

Напомним, в ноябре 2020 года член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык в стране статуса официального.

"Может, будет звучать радикально, но я предлагаю оставить в Конституции государственным языком только киргизский язык. По другим языкам необходимо принять отдельные законы. Молодежь перестала разговаривать на киргизском, потому что в нем нет потребности, такого не должно быть", — заявил тогда Торалиев.

По его словам, в стране необходимо создать условия для изучения киргизского языка. "Мы можем потерять свой язык", — заявил он.

"Русский язык нам нужен, нам нужен и английский язык, чем больше иностранных языков мы будем знать, тем больше нас будут уважать за рубежом. Свыше 60% людей в мире разговаривают на английском. Необходимо принять отдельные законы и развивать изучение иностранных языков", — отметил Торалиев.

Но надо сказать, что в настоящее время Россия планирует построить в Киргизии девять общеобразовательный учреждений, преподавание в которых будет вестись на русском языке.