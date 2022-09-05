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Украинские войска возобновили обстрел территории Запорожской АЭС

Мир

Украинские войска возобновили обстрел территории Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Вооружённые силы Украины (ВСУ) снова начали обстреливать ЗАЭС. Сообщается, что по территории станции было нанесено как минимум три удара. Несмотря на это, работа на Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме. 

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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