Глава Шотландии прокомментировала победу Трасс: "Наши разногласия глубоки"

Первый-министр Шотландии Никола Стерджен прокомментировала победу Лиз Трасс заявив, что их "разногласия глубоки".

Стерджен поздравила Трасс с победой на выборах премьер-министра Великобритании. По её словам, у них есть серьёзные политические разногласия. Однако, по словам премьер-министра, она будет стремиться выстроить с Трасс "хорошие рабочие отношения".