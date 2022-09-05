Daily Express: в Европе возникла паника после ответа Путина на санкции

Введённые против России Западом санкции должны были сломить экономику страны, однако президент РФ Владимир Путин ответил на них так, что это вызвало в Европе панику, считают журналисты британского издания Daily Express. Пересказ статьи представила "ПолитРоссия".

"Мы паникуем как страна (речь о Великобритании), Европа тоже паникует", — написал автор публикации.

Принятые Россией контрмеры привели к резкому стоимости энергоносителей, а также к их острому дефициту. В результате, как признаются аналитики, Европа охвачена паникой, из-за опасений, что грядущей зимой придётся столкнуться с большими проблемами.

Так, эксперт в сфере энергетики Анджела Найт констатирует, что президент России довольно хорошо играет в экономическую и психологическую войну с Западом, пишут авторы публикации.