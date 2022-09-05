Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу возможности введения новых антироссийских санкций.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, в ЕС при разработке новых рестрикций против России руководствуются исключительно злобой.
"А больше ничего у них и нет. Чуть не забыла: еще есть злоба, много злобы, очень много злобы", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Таким образом представитель МИД РФ оценила предостережение главы МИД Франции Катрин Колонны по поводу того, что Евросоюз ещё не исчерпал все свои варианты в отношении новых антироссийских ограничений.
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