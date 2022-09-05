Захарова про угрозу введения новых санкций против РФ: это ни что иное, как злоба

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу возможности введения новых антироссийских санкций.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, в ЕС при разработке новых рестрикций против России руководствуются исключительно злобой.

"А больше ничего у них и нет. Чуть не забыла: еще есть злоба, много злобы, очень много злобы", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Таким образом представитель МИД РФ оценила предостережение главы МИД Франции Катрин Колонны по поводу того, что Евросоюз ещё не исчерпал все свои варианты в отношении новых антироссийских ограничений.