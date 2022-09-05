Историк: за взрывом в Кабуле у посольства РФ могут стоять оппоненты талибов*

Историк Юрий Зинин в разговоре с Pravda.Ru высказался по поводу причин взрыва, прогремевшего 5 сентября в Кабуле в районе российского посольства.

Политолог отметил, что пребывание талибов* у власти длится уже год, хотя этот факт до сих пор никем формально не признан. Зинин напомнил, что талибы* обещали поддерживать порядок в Афганистане после ухода американцев. Однако там в последние 20 лет всегда были силы, соперничающие с талибами* и выступающие против их правления, и совершённый взрыв может быть как раз их рук делом.

"Поэтому не исключено, что могут быть различные группировки, которые выступают в противовес правлению талибов*. И они хотят как бы показать, что они ещё существуют, что талибы* не могут гарантировать то, что они обещают, прежде всего, безопасность для развития страны. Тем более что в экономическом плане там проблемы существуют, поскольку заморожены средства афганские в разных банках. Так что ситуация сейчас в Афганистане довольно сложная и непредсказуемая. И на этом фоне, конечно, любые силы хотят себя проявить", — сказал Зинин.

Историк уверен, что за совершённым терактом в Кабуле стоят оппоненты талибов*, которые решили напомнить о себе и показать свои возможности.

5 сентября в Кабуле неподалёку от российского посольства произошёл взрыв, который устроил террорист-смертник.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.