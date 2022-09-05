В Швейцарии оштрафовали участниц Pussy Riot

Суд в Швейцарии обязал активисток Pussy Riot выплатить 100 франков и 300 франков, то есть 101 доллар и 306 долларов соответственно. Причиной послужило граффити на общественном здании.

"Три женщины, которые были арестованы Бернской полицией, приговорены к штрафу", — отметил прокурор Янник Монтавон, передаёт РИА Новости.