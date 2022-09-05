Суд в Швейцарии обязал активисток Pussy Riot выплатить 100 франков и 300 франков, то есть 101 доллар и 306 долларов соответственно. Причиной послужило граффити на общественном здании.
"Три женщины, которые были арестованы Бернской полицией, приговорены к штрафу", — отметил прокурор Янник Монтавон, передаёт РИА Новости.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.