Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне болезненно реагирует на критику, которая появляется на страницах западной прессы. Из-за этого в правительстве Украины наблюдаются междоусобные недопонимания, заявил политолог Владимир Корнилов.
Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пользуется особой популярностью в западных СМИ, что очень сильно раздражает лидера Незалежной.
"Мы видим, как различные команды внутри Украины пытаются сожрать друг друга. Недавнее заявление уволенного Зеленским генерала Сергея Кривоноса о сотнях тысяч потерь со стороны ВСУ свидетельствует о том, что команда Порошенко спит и видит, как потоптаться по трупу Зеленского", — заявил Корнилов в беседе с Телеканалом "360".
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