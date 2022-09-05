Политолог Корнилов: Зеленский слишком остро реагирует на критику западных СМИ

Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне болезненно реагирует на критику, которая появляется на страницах западной прессы. Из-за этого в правительстве Украины наблюдаются междоусобные недопонимания, заявил политолог Владимир Корнилов.

Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пользуется особой популярностью в западных СМИ, что очень сильно раздражает лидера Незалежной.

"Мы видим, как различные команды внутри Украины пытаются сожрать друг друга. Недавнее заявление уволенного Зеленским генерала Сергея Кривоноса о сотнях тысяч потерь со стороны ВСУ свидетельствует о том, что команда Порошенко спит и видит, как потоптаться по трупу Зеленского", — заявил Корнилов в беседе с Телеканалом "360".