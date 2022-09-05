Foreign Policy: США могут развязать войну великих держав на нескольких фронтах

Ранее на мировой арене существовала устойчивая система взаимоотношений между государствами, однако в последнее время она изменилась. Об этом заявили американские аналитики.

По их мнению, США до сих пор являются мировым лидером, но Вашингтон может обогнать его главный конкурент — Пекин. Также вызывает опасения растущий ядерный потенциал России. Эксперты отметили, что США могут спровоцировать начало полномасштабного столкновения со своими соперниками сразу на нескольких фронтах: в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

"Более того, президент Джо Байден заявил, что применение военной силы сохраняет актуальность в качестве последнего средства для решения ядерной проблемы Ирана", — указали в Foreign Policy

Эксперты также отметили, что в украинский конфликт может вмешаться НАТО, тогда спецоперация перерастёт в полномасштабную войну России и Запада.