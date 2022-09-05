Алёхин не верит в результативность визита МАГАТЭ на ЗАЭС: "Ничего не даст"

Полковник запаса Геннадий Алёхин высказался по поводу провокаций вокруг Запорожской АЭС со стороны Киева.

По мнению эксперта, вся эта ситуация с ЗАЭС является сложной, однако если бы в РФ видели в ней неминуемую угрозу, власти страны обязательно предприняли какие-то решительные действия.

Хотя отдельные лица перегибают в этом отношении палку, предлагая наносить удары по другим АЭС или по американским базам на территории стран-членов НАТО, отметил Алёхин.

При этом специалист очень сомневается, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС сможет переломить ситуацию. Эксперт добавил, что если от приезда делегации организации не будет толку, то России придётся самой ответить на обстрелы станции украинской стороной.

"Некоторые еще предлагают бить по другим атомным станциям и даже по базам с американским оружием на территории Польши. Это слишком громогласные заявления. Хотя приезд инспекции МАГАТЭ тоже ничего не даст. Это можно сравнить с миссией ОБСЕ в Донбассе. В лучшем случае они проявят озабоченность", — сказал Алёхин в беседе с "Украиной.ру".