Боррель: после отказа от российских нефти и газа политика ЕС станет автономнее

Глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что Евросоюз будет вести более автономную политику по отношению к России после того, как ему удастся справиться с зависимостью от российских энергоресурсов.

Дипломат считает, что у нынешнего энергетического кризиса есть положительная сторона — осознание европейскими странами своей зависимости от российских нефти и газа, и это, по мнению Борреля, уже первый шаг к её преодолению.

"Позитивной стороной этого кризиса можно считать тот факт, что мы осознали необходимость энергетической независимости от России… Как только мы освободимся от этой зависимости, значительно усилится наша стратегическая автономия, и наша политика в отношении России не будет уже обусловлена этой зависимостью, как это было до последнего момента", — сказал Боррель во время своего выступления на межпарламентской конференции в Праге.

Ранее Боррель признал, что многие европейцы негативно относятся к антироссийским санкциям, особенно в преддверии холодов. Он призвал лидеров стран ЕС разъяснить своим гражданам, что ограничения против Москвы необходимы, чтобы поддержать Киев и стать энергонезависимыми от РФ.