Подберёзкин: Зеленский не управляет ни Украиной, ни ВСУ, а занимается чёрным PR

За столом переговоров с Зеленским можно обсуждать только подробности процесса денацификации и демилитаризации Украины. Таким образом директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин прокомментировал Pravda.Ru слова Пескова, который заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

Перед началом специальной военной операции Владимир Путин чётко обозначил цели ВС РФ на Украине, напомнил политолог.

"Исходя из этого можно обсуждать с Зеленским, каким образом Украина будет денацифицирована и демилитаризована", — уточнил он.

Что касается прямых оскорблений России, которые в своей риторике последнее время допускает Киев, они объясняются достаточно просто, отметил Подберёзкин.

"Украинский президент уже не управляет страной, не управляет армией, он занимается просто черным PR", — уверен историк.

Желание Владимира Зеленского ежедневно высказываться в разного рода СМИ, даже по второстепенным поводам, свидетельство того, что он фактически потерял контроль над государственным и военным управлением, резюмировал эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью, что Москва готова к переговорам с Киевом о выполнении условий России.