Основная часть миссии МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Основная часть делегации МАГАТЭ покинула Запорожскую атомную электростанцию. На объекте остались двое экспертов, которые будут находиться там на постоянной основе. Об этом заявил в беседе с ТАСС российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа, который сопровождал членов миссии.