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Основная часть миссии МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Мир

Основная часть делегации МАГАТЭ покинула Запорожскую атомную электростанцию. На объекте остались двое экспертов, которые будут находиться там на постоянной основе. Об этом заявил в беседе с ТАСС российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа, который сопровождал членов миссии.

 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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