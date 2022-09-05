Основная часть делегации МАГАТЭ покинула Запорожскую атомную электростанцию. На объекте остались двое экспертов, которые будут находиться там на постоянной основе. Об этом заявил в беседе с ТАСС российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа, который сопровождал членов миссии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.