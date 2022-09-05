Около 4700 украинцев прошли курс боевой подготовки в разных регионах Британии

Украинские военные начали проходить курсы боевой подготовки в Великобритании. Об этом заявляет телеканал Sky News.

"Порядка 4700 военных уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии, которое началось в июне", — говорится в сообщении.

По данным издания, Минобороны Британии намерено увеличить программу курса для ВСУ с трёх до пяти недель для того, чтобы "превратить граждан Украины в солдат для передовой".