Украинские военные начали проходить курсы боевой подготовки в Великобритании. Об этом заявляет телеканал Sky News.
"Порядка 4700 военных уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии, которое началось в июне", — говорится в сообщении.
По данным издания, Минобороны Британии намерено увеличить программу курса для ВСУ с трёх до пяти недель для того, чтобы "превратить граждан Украины в солдат для передовой".
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