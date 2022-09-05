Посол МИД РФ Чуров: "российскую карту" разыгрывают слабые политики ЕС

"Российская карта" на предстоящих парламентских выборах в Европе начнёт разыгрываться самыми слабыми политиками. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.

"Обманув избирателя в этом вопросе, они обманут их и в других: заставят щипать травку на газонах, мерзнуть…" — цитирует слова дипломата РИА Новости.

По мнению Чурова, в дальнейшем европейцы начнут "проситься в Россию", чтобы "поесть натурального мяса и помыться".