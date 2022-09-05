"Российская карта" на предстоящих парламентских выборах в Европе начнёт разыгрываться самыми слабыми политиками. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.
"Обманув избирателя в этом вопросе, они обманут их и в других: заставят щипать травку на газонах, мерзнуть…" — цитирует слова дипломата РИА Новости.
По мнению Чурова, в дальнейшем европейцы начнут "проситься в Россию", чтобы "поесть натурального мяса и помыться".
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