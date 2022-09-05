В Австралии закрасили мурал с российским и украинским солдатами

В Австралии случился скандал с муралом, на котором обнимаются украинский и российский солдаты.

Картину на стене одного из домов Мельбурна написал известный австралийский художник Питер Ситон. По задумке автора работы, она символизировала призыв к мирному решению конфликта между двумя странами.

Однако после обвинений в том, что картина является российской пропагандой, а также выступлений украинского посольства и связанных с Украиной организаций, фреску пришлось закрасить.

Ранее на стене одного из домов украинской столицы появился мурал, посвящённый никогда не существовавшему "Призраку Киева".