В Минобороны Турции сообщили, что три судна с сельхозпродукцией вышли в понедельник утром из украинских портов. По данным компании POSCO International, 61 тысяча тонн кукурузы направляется в сторону Южной Кореи.
В сервисе отслеживания судов Marine Traffic также отметили, что сухогруз My Meray с 30 тысячами тонн кукурузы направился из порта Черноморск в Египет.
Вывоз сельхозпродукции с Украины осуществляется по гуманитарному коридору, который находится под контролем СКЦ. Специалисты досматривают каждое судно перед входом в Босфор.
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