В Южную Корею направляется судно с 61 тысячей тонн кукурузы с Украины

В Минобороны Турции сообщили, что три судна с сельхозпродукцией вышли в понедельник утром из украинских портов. По данным компании POSCO International, 61 тысяча тонн кукурузы направляется в сторону Южной Кореи.

В сервисе отслеживания судов Marine Traffic также отметили, что сухогруз My Meray с 30 тысячами тонн кукурузы направился из порта Черноморск в Египет.

Вывоз сельхозпродукции с Украины осуществляется по гуманитарному коридору, который находится под контролем СКЦ. Специалисты досматривают каждое судно перед входом в Босфор.