США намерены открыть второй "украинский фронт" в России

Отставной офицер ВМС США Сет Кропси признал, что западные страны недооценивают военный потенциал российской армии. Он не исключает, что модернизированный флот России может оказать давление на коалицию США в Индо-Тихоокеанском регионе. Кропси призвал Вашингтон переключить своё внимание с украинского конфликта на противостояние с Москвой в Тихом океане.

"Логика такая: раз уж заканчиваются украинцы, давайте надавим на Россию в Тихоокеанском регионе, авось, что-нибудь из этого да выйдет", — отмечает политолог Виктория Никифорова в материале для РИА Новости.

По её мнению, американцы могут пойти на очередную провокацию на Дальнем Востоке, чтобы "повоевать" с Россией сразу в нескольких регионах. Не исключено, что в скором времени США начнут заходить в Тайваньский пролив, чтобы разозлить Китай, а также проведут масштабные военные учения около российских границ назло Москве, считает Никифорова.