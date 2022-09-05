Рогов: миссия МАГАТЭ покинет Запорожскую АЭС 6 сентября

Делегация МАГАТЭ закончит свою работу в Энергодаре 6 сентября, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС", — уточнил в интервью РИА Новости.

Рогов отметил, что в настоящий момент атомную станцию инспектируют 13 членов комиссии, но будут ли они находиться на АЭС на постоянной основе, пока неизвестно.