Newsweek: Байден продаёт Америку Ирану, что грозит ядерной катастрофой

Президент США Джо Байден, вероятно, уже смирился с тем, что Иран намерен любыми способами получить ядерное оружие, заявил пастор, аналитик Джон Хэги. По его словам, если дело с "ядерной сделкой" спустят на тормозах, может развернуться настоящая трагедия.

По словам Хэги, новый договор с Ираном в контексте ядерного вооружения гораздо "короче и слабее", чем ранее предлагал экс-президент США Барак Обама. Аналитик считает, что подписание документов между Вашингтоном и Тегераном станет огромным провалом американских властей.

"Джо Байден продаёт Соединённые Штаты Ирану, — написал Хэги в статье для Newsweek. — Без продления сроков действия первоначального соглашения в 2025 году положение, разрешающее санкции мгновенного возврата, отменяется. В последующие годы ограничения на разработку Ираном передовых центрифуг исчезнут. А в 2030 году срок действия соглашения полностью истечёт, что позволит Ирану безнаказанно завершить многолетнюю погоню за ядерным оружием".

По мнению Хэги, неспособность Байдена пресечь действия Ирана угрожают не только Америке, но и миру в целом. Иран получит "под ключ" влияние над регионом и станет угрозой террора, ядерного шантажа или войны.